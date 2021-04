Stiri pe aceeasi tema

- Și, nu este o pacaleala de 1 aprilie. Analistii CFA Romania anticipeaza ca vom adopta moneda euro doar peste aproximativ opt ani, apreciind ca nu suntem inca suficient de pregatiți sa o facem. Adoptarea monedei unice ar oferi o serie de avantaje economiei noastre, dar mai puține parghii de control Bancii…

- Romania, pe locul 2 in UE la rata de fertilitate, dar pe un trend de scadere la numarul de copii. Romania figureaza pe un surprinzator loc 2 intre statele UE la rata de fertilitate, indicator care arata numarul mediu de nașteri de copii vii per femeie, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul…

- Euro a atins, luni, al patrulea maxim istoric pe piața din Romania, la 4,8838 lei, de la precedenta valoare de top – 4,8831 lei/euro, de vineri. Creșterea de luni este extrem de redusa, iar euro a stat o perioada destul de indelungata in zona maximului istoric. Dolarul american a urcat ușor la 4,1118…

- Doua cutremure, duminica dimineața in Romania, unul in jurul orei 9, de magnitudine 3 și unul doua ore mai tarziu, de magnitudine 4! Duminica, 7 martie, la ora 09:22:55 a avut loc un prim cutremur al zilei, cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 82km, cu epicentrul in Vrancea. Tot duminica, la ora 11:52:29 s-a…

- In urma cu puțin timp, a fost publicata HOTARAREA nr. 15 din 05.03.2021, privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, precum și pentru stabilirea unor masuri necesar a fi…

- Cinci cetateni romani sunt cercetati penal, dupa ce au incercat sa iasa din Romania, prin PTF Giurgiu, pentru a calatori in Bulgaria cu teste COVID-19 false. „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat pe sensul de iesire din tara, la intervale diferite de timp, cinci cetateni…

- Tranzacțiile din piața valutara continuau și marți sa se realizeze in culoarul 4,873 – 4,879 lei, astfel ca media monedei unice a fost stabilita la 4,8745 lei, fața de 4,8746 lei, in ședința de luni. Stabilitatea pe care o cunoaște leul din ultima parte a anului trecut, a influențat opțiunile membrilor…

- Romania se afla in fruntea țarilor cu cel mai mare numar de decese in trafic, pentru cei aflati in masini, dar si cu cel mai mare numar al deceselor pietonilor, din intreaga Uniune Europeana. Un tanar in varsta de doar 23 de ani și-a pierdut viața aseara, pe soseaua de centura a orașului Iași, dupa…