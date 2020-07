Stiri pe aceeasi tema

- 5 drumuri județene afectate de precipitațiile abundente inregistrate in cursul lunii iunie, precum și mai multe drumuri comunale din Sadu, Rau Sadului, Arpașu de Jos și Porumbacu de Jos vor fi refacute cu ajutorul sprijinului financiar din partea Guvernului Romaniei, care a alocat 4,927 milioane lei…

- Autoritatile judetene au finalizat evaluarea pagubelor produse de inundatiile inregistrate in perioada 11 – 24 iunie, care se ridica la peste 57 de milioane de lei. La nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui a fost aprobata decizia privind solicitarea acestei sume din Fondul de…

- Executivul a aprobat, miercuri, o hotarare care prevede alocarea a 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantina din aceasta perioada si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, anunța MEDIAFAX."O alocare extrem…

- Guvernul va aloca 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantina din aceasta perioada. Anunțul a fost facut de seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, el precizand ca in ședința de miercuri a fost adoptata o hotarare in acest sens. „O alocare extrem de importanta – de 600 de…

- Guvernul aproba joi, in sedinta, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 16.500.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru acordarea unui ajutor umanitar medical cu titlu gratuit, necesar in lupta anti-COVID, pentru Republica Moldova. Prim-ministrul Ludovic Orban a acceptat introducerea…

- Urmare a faptului ca Județul Buzau se confrunta cu fenomene de seceta pedologica caracterizate printr-un continut al apei din sol sub valoarea mediei anuale, ceea ce este de natura sa influențeze negativ nivelul producției agricole a anului 2020, la nivelul județului au fost constituite șase comisii…

- Ministerul Finanțelor anunța ca in conturile deschise pentru donații destinate combaterii COVID-19, la moment, au fost incasate mijloace banești in suma totala de 19,3 milioane de lei. Potrivit MF, mijloacele financiare adunate sint transferate in Fondul de Intervenție al Guvernului, transmite tv8.md.…

