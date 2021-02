Stiri pe aceeasi tema

- Crește rata in județul Timiș la 3,76, de la 3,71, cat era luni, iar județul are cea mai mare rata de infectare din țara, fiind tot in „zona roșie", alaturi de Maramureș. Sunt 29 de localitați cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori și pentru patru s-a propus masura de carantinare.

- Crește rata in județul Timiș la 3,71, de la 3,69, cat era duminica, iar județul are cea mai mare rata de infectare din țara. Sunt 28 de localitați cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori.

- Timis ramane singurul judet in scenariul rosu, incidenta cazurilor mentinandu-se la acelasi nivel ca in ziua precedenta - 3,2 cazuri la mia de locuitori, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti se mentine in zona galbena in ceea ce priveste rata de infectare…

- Timis ramane singurul judet in scenariul rosu, incidenta cazurilor fiind aceeasi ca in ziua precedenta, de 3,24 cazuri la mia de locuitori, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti se mentine in zona galbena in ceea ce priveste rata de infectare cu noul coronavirus,…

- Fața de ziua de ieri, pe langa județul Timiș care are o incidența COVID la 14 zile de peste 3/1000 de locuitori, mai exact de 3,48, iata ca și județul Cluj se intoarce in zona roșie, cu un indice de 3,07.Ilfovul se aflac, cumva, la limita cu o rata de infectare de 2,85.Coeficientul infectarilor cumulate…

- Clujul (4,38/mie) se afla și el in grupa celor patru regini cuprinse in scenariul roșu. La polul opus, 15 județe sunt in scenariul verde, iar restul in cel galben.Potrivit datelor publicate duminica de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), in Capitala rata de infectare este de 3,62, fața de 3,56 cu…

- La raportarea anterioara, principalele focare se inregistrau in județele Ilfov (4,69) și Timiș (4,05), iar Capitala (3,97), dar și alte doua județe, vorbim despre Cluj (3,6) și Constanța (3,06) se afla in zona roșie, cu peste 3/1000 de locuitori. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- Pentru câteva zile, Clujul s-a situat în „zona galbena”, cu o incidența între 1,5 și 3. Totuși, astazi, 5 ianuarie 2021, județul a intrat din nou în „zona roșie”, ajungând la rata de 3,07 cazuri la 1.000 de locuitori.…