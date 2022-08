Pohtiţi la fotbal! N-a fost nevoie de indemnuri bombastice precum cele din titluri; romanii reincep sa vina la fotbal pentru ca au pentru cine. Serios? chiar aveti pentru cine?Nu sunteti satuli de fotbalul nostru de Liga I de la televizor, ca sa mai batem tarlaua pana la stadion pentru a vedea un fotbal de nimic condus de arbitraje de cacao? Nu-i asa, suporteri bucuresteni, craioveni, clujeni, timisoreni? Nu mai bine faceti ca iesenii, stati frumusel la terasa cu bericile in fata si un televizor pe alaturi? Si totusi, spre deosebire de anul trecut, cu un sezon inceput cam in aceeasi perioada, cu concedii buluc,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

