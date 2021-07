Stiri pe aceeasi tema

- Producția de autoturisme in Romania in primele cinci luni ale anului 2021 se situeaza la un volum de 191.658 unitați, anunța asociația producatorilor ACAROM. In luna mai 2021, au fost produse in Romania ...

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) le vinde carbune salariaților la prețuri preferențiale. Astfel, minerii și energeticienii din Oltenia pot depune cereri pentru cota de combustibil. Este vorba de o cantitate de 10 tone de carbune. Lignitul se va acorda pentru anul 2021. Cererile pot fi depuse, incepand…

- Județul Gorj se afla pe locul al doilea la focare de pesta porcina africana, dupa Sibiu. In momentul de fața sunt inca active la nivelul județului 25 de focare de pesta porcina africana. Primele cazuri au aparut inca din anul 2017. Vestea buna este ca la ultima raportare nu a mai fost anunțat niciun…

- Portofoliul de credite a crescut cu 2%, la 29,4 miliarde lei. Productia de credite de nevoi personale a revenit la nivelul pre-pandemic, inregistrand o crestere de 50% fata de trimestrul anterior. In ceea ce priveste platile, preferinta pentru card in detrimentul numerarului continua si in primele trei…

- Profitul brut al ING Bank a crescut cu 11% in primul trimestru al anului, ajungand la 183 mil. lei, anunța banca. Producția de credite de nevoi personale a revenit la nivelul pre-pandemic, inregistrand o creștere de 50% fața de trimestrul anterior, arata Mediafax. “Primele trei luni ale acestui…

- Înmatricularile de mașini noi au crescut în aprilie cu 58%, dupa ce aprilie 2020 a fost una dintre cele mai slabe luni din ultimii cinci ani, din cauza carantinei. La mașini noi piața a fost cu 14% mai mica în primele patru luni, în timp ce la second-hand piața a crescut, fiind…

- Larisa Iordache, care a obtinut miercuri seara calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ajuns la spital dupa evolutia sa la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel, insa presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a precizat, joi, ca

- Carmen Bruma are 43 de ani și recent a apelat la ajutorul medicului estetician. Și-a facut o intervenție la nivelul feței și acum și-a aratat chipul dupa procedura. Vedeta se mandrește de ani de zile cu corpul sau. Este bine proporționat, tonifiat, aceasta face zilnic sport și are mare grija și la alimentație,…