- In varsta de 64 de ani, Nea Marin este coregraf și dansator. O buna perioada de timp a aparut și la Antena 1, unde a moderat diferite emisiuni. Mereu plin de viața, de energie, el a dezvaluit intr-un interviu pentru revista VIVA! cum se menține. Are grija și la alimentație, dar și sa faca zilnic mișcare.…

- Fara sare și piper mancare nu are gust, iar fara scantei… „Chefi la cuțite” n-ar mai avea succes. Pentru ca rivalitațile și replicile picante dintre cei trei chefi de la Antena 1 fac deliciul telespectatorilor, mai ales in sezonul cu numarul 10 care a ruleaza in prezent pe post. Chef Florin Dumitrescu…

- Cel de-al 18-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de invitați surprinzatori. Cea mai mare surpriza de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in noul sezon al show-ului culinar este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați…