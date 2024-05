Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și Cornel Palade au avut parte de o surpriza uriașa la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea!. Liviu Varciu și nea Marin au complotat și i-au dus pe cei doi actori in locul unde au debutat, in urma cu 33 de ani. S-a lasat cu lacrimi de fericire pentru toți. Peste cine au dat pe scena!

- Vedetele lui nea Marin de la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! au ajuns la Centrul Inima de Copil, acolo unde au descarcat donațiile primite. Gestul a emoționat-o profund pe cantareața Shondy, care și-a amintit de un moment mai puțin fericit din copilaria ei. Iata ce a marturisit!

- Nea Marin a fost extrem de impresionat de gestul facut de iubitul lui Shondy pentru micuții de la centrul Inima de copil, la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! Sezon 10 episodul 17 din 28 mai 2024. L-a invitat sa stea cu toata echipa la masa, dupa ce ieri l-a gonit.

- Cornel Palade l-a ”pierdut” pe Romica Țociu la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! Sezon 10, ediția 4 din 27 mai 2024. Unde l-a gasit Nea Marin și cum a reacționat cand l-a vazut ce facea.

- Nea Marin, insoțit de Andrei, Sonny, Riki și Shondy au ajuns pentru prima data de o plantație de lufe la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! Sezon 10, ediția 4 din 27 mai 2024. Odata ajunși acolo, barbații nu au mai ținut cont de nimic și s-au dezlanțuit.

- Nea Marin și vedetele au vizitat centrul „Inima de copil” unde au avut parte de o intalnire emoționata. Ce gest a facut intreaga echipa de la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! Sezon 10 in ediția 4 din 27 mai 2024.

- Jador și Rikito Watanabe au fost protagoniștii unui moment demn de filmele de comedie, in ediția de Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! difuzata pe 22 mai 2024, pe Antena 1 și in AntenaPLAY.

- Nea Marin l-a speriat pe Rikito Watanabe in ediția de Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! difuzata pe 22 mai 2024. Simpaticul japonez a avut o reacție neașteptata cand coregraful a profitat de fobia lui.