Poftiți la vedetele care oferă cazare cu umbră și aer curat în aceste zile caniculare Pe timp de canicula, nu toți cautam soare și mare, ci și locuri racoroase, cu aer curat. Iata cateva vedete care va așteapta in destinațiile lor pitorești, oferind cazari confortabile și pline de farmec. Monica Anghel va așteapta langa munte, la Campulung MuscelMonica Anghel va invita la hanul sau, situat aproape de Campulung Muscel, denumit „Sfanta Elena”. Conacul, construit din economiile artistei și ale fratelui sau, dar și din fonduri europene nerambursabile, dispune de 8 camere confortabile. Este locul ideal pentru a va relaxa in aerul curat al munților. Andreea Esca – ”Moșia” din Porumbacu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul rezist al Brașovului și-a dat singur o autorizație nelegala. Pe 23 aprilie 2024 DNA a redeschis urmarirea penala impotriva primarului abuziv. Daca acesta nu s-a facut remarcat in Brașov prin realizarile sale a reușit performanța sa se faca remarcat prin falsificarea propriului CV și prin clanul…

- In ultimele saptamani, am avut ocazia sa ma intalnesc cu mii de locuitori ai Județului Brașov, sa discut despre nevoile și așteptarile lor și sa prezint viziunea mea pentru un județ prosper și modern. Am fost impresionat de dorința oamenilor pentru schimbare și de ideile constructive pe care le-am auzit…

- Fondurile europene au reprezentat principala sursa de finanțare pentru modernizarea transportului public din Iași: in ultimii ani au fost cumparate 32 de tramvaie mari, de ultima generație, iar alte 18 urmeaza sa soseasca pana in 2026. Pe strazile orașului circula deja 44 de autobuze electrice. Inca…

- Va amintiți de casa epica din filmul „Singur acasa”? Cel in care Kevin McCallister i-a facut praf pe cei doi hoți care voiau sa-i jefuiasca locuința? Vila a fost scoasa din nou la vinzare. Celebra casa din filmul clasic din 1990 tocmai a aparut pe piața pentru prima data in 12 ani, cu un preț de 5,25…

- Sportiv simbol al Romaniei și antrenoarea care a repus Brașovul pe harta handbalului internațional dupa anii ’90, Mariana Tirca a participat la emisiunea „Vocile Sportului cu Silviu Prescornițoiu”. De vara trecuta invitata noastra se ocupa, din postura de director tehnic, de secția de handbal de la…

- Uber anunța lansarea serviciului Uber Green in Brașov, odata cu marcarea a șase ani de la introducerea sa pe piața din Romania. Dupa ce a debutat la Cluj-Napoca in noiembrie anul trecut, Uber iși extinde acum serviciul Green in Brașov, adaugand in flota vehicule ecologice, inclusiv modele ca Toyota…

- Denumita și ,,Perla Ardealului” sau ,,Mica Elveție” stațiunea Baile Tușnad atrage anual mii de turiști din intreaga lume, aflați in cautarea vindecarii de boli grave. Situata in județul Harghita, stațiunea este cunoscuta datorita puterii de vindecare pe care o au aceste izvoare.Inca din anul 1840, proprietațile…

- Președintele organizației municipale a PNL Brașov, care este și viceprimar al Brașovului, Sebastian Rusu, a rabufnit impotriva administrației USR. Pentru ca Rusu și colegii liberali din Consiliul Local au fost cei care au facut o opoziție reala la, ca sa citam, „non-administrația” de la Brașov. Rusu…