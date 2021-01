Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 4 a emisiunii „Poftiți la circ”, Liviu Varciu a fost impresionat de frumusețea unei tinere din Eforie și a cerut-o in casatorie, iar ceea ce a urmat a fost mai mult decat savuros!

- In ediția 4 a emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, Nea Marin a decis sa puna vedetele la treaba și sa le arate ca viața circarilor nu este una tocmai ușoara. Liviu Varciu, ce i-a surprins pe fani cu un look nou, a avut parte de o trezire brusca și a marturisit ce vis bizar a avut.

- Episoadele conflictelor dintre nea Marin și Liviu și Andrei a continuat și in ediția 3 Poftiți la circ. Ajutoarele lui nea Marin au ajuns in postura de a-și cere iertare in genunchi de la „taticuțul” lor.

- In ediția 3 Poftiți la circ misiunile pe care le-au avut de indeplinit vedetele nu au fost lipsite de „evenimente”. In timpul unei sarcini a avut loc un nou episod de șicane intre nea Marin și ajutoarele sale Liviu și Andrei.

- In ediția a doua de Poftiți la circ fiecare vedeta a trebuit sa se gandeasca la un numar pe care sa-l prezinte in cadrul spectacolului circului Bellucci. Nea Marin s-a gandit ca Liviu Varciu ar putea sa-i fie partener de scena.

- Liviu Varciu este topit dupa copiii lui, iar legatura sa cu familia a fost observata și de colegii de la Poftiți la circ. In ediția a doua a noului sezon al emisiunii lui nea Marin, Liviu Varciu a fost surprins vorbind la telefon cu mezinul familiei.

- Ediția 1 a emisiunii „Poftiți la circ” a inceput cu o „corecție” din partea lui nea Marin asupra ajutoarelor sale Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu. Aceștia au refuzat inițial prima misiune pe care Nea Marin le-a dat-o celor doi, inainte de a ajunge la circul Bellucci.

- Nea Marin a promis ca in noul sezon al emisiunii Poftiți la circ nu va mai avea același limbaj colorat ca in trecut. In acest context, Liviu Varciu nu a ratat ocazia de a-l provoca la un pariu pe „taticul lui”.