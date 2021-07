Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a IX-a ediție a turneului SoNoRo Conac se va desfașura in perioada iulie-septembrie 2021, cand vor avea loc 15 concerte in cladiri cu un istoric remarcabil. Prin existența acestui proiect, SoNoRo și-a propus sa revitalizeze opere arhitecturale importante din Romania, dar și sa aduca muzica de…

- ”Pentru a marca 10 ani de sezatori in Biblioteca Avrig, dar si pentru a mai pune ceva din tradiția Avrigului si a zonei etnofolclorice Avrig, parte din Tara Oltului/Țara Fagarasului, inca intr-un mare muzeu, am demarat un nou proiect.

- in perioada 04-06 iunie 2021, Muzeul ASTRA a inregistrat nu mai puțin de 3910 vizitatori. Va reamintim ca in acest interval a avut loc aici un maraton de vaccinare(04-05 iunie) sub deviza ,,Sibiul revine la normal! Pune umarul! Vaccineaza-te!”.

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, gazduiește in perioada 4-5 iunie 2021 (vineri&sambata) un maraton de vaccinare sub deviza ,,Sibiul revine la normal! Pune umarul! Vaccineaza-te!”.

- Muzeul de Arta Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de referent de specialitate ndash; gradul profesional I, cu atributii in domeniile achizitii publice si contabilitate bugetara.Conditiile specifice necesare…

- COMUNICAT Muzeul ASTRA organizeaza in aceasta saptamana o activitate inedita, destinata vizitatorilor de toate varstele și denumita sugestiv Oul uriaș. Așa se face ca participanții vor avea ocazia sa picteze planșe din carton, sub forma unor oua uriașe, care masoara aproximativ 1:30m. Sub indrumarea…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizeaza in perioada 22-29 aprilie o serie de activitați de-a dreptul imbrietoare… De data aceasta, cu profil piscicol și gastronomic, totul in cadrul evenimentului Sarbatoarea Deltei, ediția a V-a.