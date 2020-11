POFTA de paranghelie BATE frica de amenzi: chef SPART de poliție duminică, RELUAT luni, la Caracal O petrecere „sparta” duminica de catre polițiști, in Caracal, a fost reluata luni, cu alte „personaje”, in ciuda faptului ca petrecareții au primit amenzi de 12.000 lei, conform Mediafax. Citește și: PROTEST la Timișoara: piețarii din Iosefin au ieșit in strada NEMULȚUMIȚI de inchiderea piețelor Citește și: PROTEST la Timișoara: piețarii dinau ieșit in strada NEMULȚUMIȚI de inchiderea piețelor Politistii din Inspectoratul de Poliție Județean Olt, Poliția municipiului Caracal, s-au sesizat duminica din oficiu ca la locuința unui barbat din localitate are loc o petrecere privata, fara a se respecta masurile de distantare sociala. Polițiștii au identificat 8 persoane care nu respectau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

