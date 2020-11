Stiri pe aceeasi tema

- Programul meciurilor 16-imilor Cupei Romaniei:vineri, 27 noiembrieChindia Targoviste – FC Hermannstadt,ora 18:00 – TV Progresul Spartac – Universitatea Craiova,ora 20:45 – TVsambata, 28 noiembrieTurris Oltul Turnu Magurele -Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, ora 11:00 – TV CSM Ceahlaul Piatra Neamt -Petrolul…

- Azi s-a stabilit programul din 16-imile Cupei Romaniei. Primele partide se vor juca vineri, 27 noiembrie, iar ultimele vor avea loc luni, 30 noiembrie. Vineri se vor juca Chindia – Hermannstadt (ora 18:00) și Progresul Spartac – CS Universitatea Craiova (20:45). Cel mai tare meci al rundei, Dinamo –…

- Dinamo – Viitorul este capul de afis al saisprezecimilor Cupei Romaniei, care se vor desfașura pe 28 noiembrie, de la ora 13.30, potrivit tragerii la sorți, anunța MEDISFAX.Echipele din Liga 1 intra in joc si in Cupa Romaniei, dupa ce, luni, s-au tras la sorti saisprezecimile competitiei.…

- ​FC Rapid a anuntat, marti, numirea unui antrenor interimar, Mihai Iosif, pâna la angajarea unui antrenor principal, fara sa precizeze ce se întâmpla cu Adrian Iencsi, tehnicianul care a condus pâna acum echipa, în acest sezon."Începând de astazi, pentru…

- Petrolul a bifat calificarea in ”șaisprezecimile” Cupei Romaniei, dupa o victorie obținuta cu greu, in prelungiri, in fața celor de la Metaloglobus, dar Viorel Moldovan a dat impresia ca se gandește, in primul rand, la duelul – derby, de duminica, atunci cand pe arena ”Ilie Oana” vom avea un prim… moment…

- Fanii Rapidului au avut o ieșire nervoasa la adresa echipei antrenate de Adrian Iencsi, dupa eliminarea din turul IV al Cupei Romaniei. Rapid a fost eliminata dramatic de Progresul Spartac, in prelungiri. Dupa 90 de minute, scorul a fost egal, 2-2. Cand meciul parea ca se indreapta spre penalty-uri,…

- Liderul Ligii 2, FCU Craiova, si-ar putea incheia sederea pe stadionul „Municipal“ din Severin. Asta dupa incidentele de sambata, provocate de suporterii craioveni inaintea meciului cu Rapid Bucuresti. Reprezentantii Peluzei Sud au aruncat, din afara stadionului, cu materiale pirotehnice in peluza si…

- Meciul din optimile Cupei Romaniei dintre Pandurii Targu Jiu si Universitatea Craiova, programat initial pentru data de 27 octombrie, se va disputa cu o zi mai tarziu. Partida va fi transmisa in direct de canalul SPORT.RO care a cerut amanarea cu o z...