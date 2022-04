„Pofta buna si sa nu se depuna” este urarea noastra pentru mesele imbelsugate de Sarbatori pe care cu siguranta le veti savura alaturi de cele mai dragi persoane. Bucurati-va din toata inima de toate momentele in familie si nu lasati nimic sa va strice clipele mult-asteptate. Nici chiar problemele digestive, des intalnite in aceasta perioada. Cum sa nu gusti cozonacul cu nuca? Hmm… Sarmalele miros atat de bine… Vai, dar toba, caltabosul si carnatii sunt minunate si toate facute in casa… Asta ca sa nu mai pomenim salata de boeuf, ouale umplute si alte 10 preparate nelipsite de pe masa de Sarbatori.…