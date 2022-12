Stiri pe aceeasi tema

- Unele amintiri dragi din copilarie se leaga de jucariile noastre preferate.De aceea ne-am gandit sa va informam cu privire la cateva lucruri esențiale de care trebuie sa țineți cont cand achiziționați jucarii, acum in luna in care acestea sunt foarte solicitate. Decembrie este luna in care sarbatorile…

- In timp ce aproape 200 de națiuni s-au reunit saptamana trecuta la summitul COP27 al Națiunilor Unite privind clima, o țara a anunțat o schimbare puțin observata, care pune in lumina ceea ce se intampla in culisele diplomației globale in materie de energie. Potrivit Bloomberg, Japonia a redenumit compania…

- Eurodeputatul clujean, care este vicepreședintele Comisiei pentru agricultura și dezvoltare regionala (AGRI), susține ca in unele parți ale globului oamenii se confrunta cu foametea, dar la nivelul UE lucrurile stau inca bine din acest punct de vedere.

- Președintele l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Forțelor Armate din Republica Franceza, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. Cei doi au abordat subiecte referitoare la stadiul și perspectivele de dezvoltare ale Parteneriatului Strategic dintre Romania și Franța.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Directorul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Adrian Cioroianu, a anuntat, luni, ca volumul „Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI; Romania in context european actual”, reprezentand lucrarea de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, va fi „din zilele…

- Ministrul roman de Interne, Lucian Bode a declarat intr-un interviu acordat EFE, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Spania, ca obiectivul primordial al Romaniei este intrarea in spatiul Schengen, dupa ce a petrecut mai bine de unsprezece ani respectand cerintele impuse, suferind „pierderi…

- Sala Sporturilor „Horia Demian” din municipiul Cluj-Napoca, parte din complexul sportiv de pe Splaiul Independenței, este cunoscuta de toți clujenii, insa puțini știu ca un incident care s-a petrecut in perioada comunista a fost ținut ascuns de ochii presei din acea vreme.