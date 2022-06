Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Pe lista proiectelor strategice pentru accelerarea tranziției verzi in țara noastra figureaza și etapele II și III vizand „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Sacalaz – Arad“! Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde de euro la dispoziția…

- Insemnarile personalitatilor din secolul al XIX-lea, datele si statisticile confirma clar: orasul de pe Bega este „fruncea“ sportului romanesc, mai ales atunci cand vorbim despre competitiile venite din Anglia, precum fotbalul si tenisul.

- Episcopii romano-catolici și greco-catolici din Romania s-au reunit la Timișoara in perioada 5-7 mai 2022, pentru sesiunea plenara a Conferinței Episcopilor din Romania (CER), condusa de IPS Aurel Perca, Arhiepiscop Mitropolit de București, Președintele CER. La deschiderea lucrarilor au participat IPS…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa la Timisoara, daca Romania s-ar putea teme de o criza alimentara, Adrian Chesnoiu a declarat ca romanii trebuie sa faca diferenta intre o criza alimentara la raft si o criza a alimentelor. “Nu avem de ce sa ne temem din perspectiva unei crize alimentare…

- In urma cu 75 de ani, opera „Aida” de Giuseppe Verdi devenea primul spectacol al Operei Naționale Romane din Timișoara. Maestrul Ladislau Rooth, indragitul dirijor, compozitor si adaptator originar din Romania spune ca „a fost și ramane un lacaș sfant al artei, acolo am invațat profesia și este locul…

- Politistii de frontiera din cadrul punctului Borș II au descoperit un autoturism, in valoare de 40.000 de euro, cautat de catre autoritatile din Germania, informeaza un comunicat al instituției.

- The Polytechnic University of Timisoara (UPT) inaugurated, on Wednesday, the high-performance CloudPUTing node, an investment of 4,000,000 lei in digitalization and innovation, which will help professors in research and students to implement their projects. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lupta oarba in Parlament, unde atacurile ajung sa nu mai țina cont de logica, de contexte punctuale, iar atacurile sunt duse la nivel general, unde toți cei vizați sunt „o apa și-un pamant”. Intr-un comunicat de presa populist, USR spune: „Coalitia saraciei, patronata de presedintele Klaus Iohannis,…