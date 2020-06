Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de amenajare a sensului giratoriu din intersecția Bdul. Nicolae Titulescu cu Str.Bicaz din Caracal au inceput astazi. Lucrarea este finanțata din bugetul local. Amenajarea sensului giratoriu este necesara nu doar pentru decongestionarea traficului la schimbarea direcției de mers din intersecție,…

- Evenimentul de strangere de fonduri pentru organizatia Care a fost amanat de doua ori - mai intai pentru a fi vandute mai multe bilete, apoi din cauza restrictiilor impuse pe fondul pandemiei. Tabloul „Nature Morte" (1921) a fost premiul oferit. Lucrarea de mici dimensiuni, 23 cm x 46 cm, prezinta un…

- Biletul a fost ales in timpul unei extrageri live efectuate de casa de licitatii Christie's din Paris. Citeste si: Italia anunta redeschiderea aeroporturilor Evenimentul de strangere de fonduri pentru organizatia Care a fost amanat de doua ori - mai intai pentru a fi vandute mai multe…

- Lucrarea "Natura statica in atelier", semnata de Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor contemporan roman, a fost adjudecata, marti seara, la pretul de 20.000 de euro, la Licitatia de arta postbelica si contemporana, inclusiv fragmente din colectia scriitoarei Ileana Vulpescu si din colectia Jean-Philippe…

- Constructorul care ridica magazinul Dedeman din Lugoj surprinde prin modul in care isi duce la indeplinire contractul. Lucrarile avanseaza de la o zi la alta, iar muncitorii sustin ca cel mai probabil lucrarea va fi finalizata la sfarsitul lunii viitoare. Urmeaza insa ca dupa ce lucrarea va fi predata,…

- Lucrarile vor avea loc la cinci amplasamente: aleea Prof. I. Simionescu (2.664 metri patrati), strada Bradului 17 A (4.250 metri patrati), strada Egalitatii 27 A (2.519 metri patrati), strada Butnari 13 A (1.673 metri patrati) si strada Romana (1.635 metri patrati). Conform proiectului, pe fiecare teren…

- Anterior, în cursul anului precedent, pe acest drum au fost desfașurate mai multe tipuri de lucrari. A fost, astfel, finalizata așternerea primului strat de asfalt, cel de binder și s-a așternut cel de-al doilea strat de asfalt, de uzura, pe un sector în lungime de câteva…

- LAPUSNICU MARE – Daca drumul comunal DC 44 se afla in stadiu avansat in privinta lucrarilor, canalizarea a dat mari batai de cap Primariei, pentru proiect nefiind nici pana acum ofertanti! De receptii nici nu poate fi vorba, in orice caz, unul dintre proiecte are sanse, totusi, sa avanseze pana in iunie…