- In ciuda numarului tot mai mare de infectari, masurile impuse de autoritati pentru prevenirea si limitarea raspandirii noului coronavirus sunt ignorate de multi dintre cei prezenti in aceste zile pe litoral. Zilnic fortele de ordine aplica amenzi de zeci de mii de lei pentru nerespectarea acestor masuri.…

- Treizeci de biserici, monumente istorice, aflate in Tara Chioarului pot fi vizitate online pe portalul web culturamm.ro, anunța basilica.ro.Sunt disponibile fotografii de ansamblu si de detaliu, harti și scurte descrieri ale acestor obiective de mare valoare pentru patrimoniul Tarii Chioarului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri actul normativ care modifica Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, transmite Administratia Prezidentiale. Astfel, nu mai e necesara autorizatia de construire pentru cladirile sunt monumente istorice si care au destinatia…

- Doar o mobilizare impresionanta a aradenilor din zona Trei Insule a facut ca Podul ce asigura legatura „insularilor” cu orașul sa nu fie rupt. Șuvoaiele Mureșului au navalit pe sub Podul șubreb, iar atunci cand apele involburate au adus cu ele și bușteni, podul a fost la un pas de a fi distrus.

- Arhitectura bisericilor de lemn s-a dezvoltat și pastrat in județul Alba pe valea Mureșului, vaile Tarnavelor, dar și pe valea Arieșului, astazi fiind incluse in patrimoniul național aproape 50 de biserici de lemn, dintre care majoritatea dateaza din secolul XVIII. Demn de menționat este faptul ca in…

- Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) anunta ca, pe raul Timis si afluenti Bistra si Poganis, se inregistreaza viituri istorice, cota de pericol fiind depasita deja cu 140 de centimetri. Maximul va fi, insa, atins abia in urmatoarele ore, iar directorul general Ervin Molnar s-a deplasat in judetul…

- Campulungul are zone de risc si in afara celor in care protagonisti sunt romii, precum cei de la Dinicu Golescu sau de la Pescareasa. Mai sunt blocuri cu minoritari si prin cartierele mari, Visoi si Grui, iar o adevarata bomba inca nedezamorsata este reprezentata de blocul 17 Visoi, bloc cu locuinte…