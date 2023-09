Podul Ţigăniei trece de la Consiliul Judeţean la municipiul Câmpulung In ultima zi a lunii august se va realiza revenirea la normalitate in privința unor sectoare de drum și poduri din Campulung. Consiliul Județean Argeș are in intenție renunțarea la dreptul de administrare a unor sectoare de drum județean care se afla pe teritoriul Campulungului și transferarea acestora catre municipalitatea musceleana.Cele patru sectoare din drumurile […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Doi adolescenți, un baiat și o fata, au fost atacați in timp ce se plimbau pe strazile orașului Turnu Magurele, de doi adolescenți de 14 și 16 ani. Tanarul a fost injunghiat de mai multe ori in spate și este internat acum la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Fata a scapat nevatamata. Incidentul…

- Comunicat ISU (Ora 11.20). Pentru indepartarea efectelor negative produse in urma fenomenelor meteorologice, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in cursul zilei de... The post Efectele furtunii de noaptea trecuta: in municipiul Arad, peste doua autoturisme au cazut copaci appeared…

- Prof. Mihai și Rodica Alexandru Intr-o perioada in care inițiativele culturale de valoare au o importanța deosebita atat pentru salvgardarea patrimoniului cultural, cat și pentru popularizarea valorilor culturale de urbe, acțiunile de acest tip constituie adevarate repere pentru viața culturala a națiunii.Inființata…

- Incendiul puternic izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc din municipiul Barlad s-a produs, cel mai probabil, din cauza unei improvizatii la instalatia electrica, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Dupa analizarea probelor gasite la fata…

- Un tanar a fost ranit, astazi, intr-un accident rutier produs pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 16:00, in zona Sebi Gaz. Deocamdata nu se cunosc date despre dinamica producerii accidentului: „Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe strada Transilvaniei,…