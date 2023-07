Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 184.289 din 07.07.2023 RECOMANDARI PRIVIND CIRCULATIA IN SIGURANTA PE PODUL SUSPENDAT Dupa cum bine stim cu totii, incepand de ieri, 6 iulie a.c., s a deschis circulatia pe podul suspendat peste Dunare Avand in vedere necesitatea asigurarii si mentinerii unui trafic rutier bazat pe respectarea reglementarilor…

- Primul accident pe podul suspendat de la Braila: Doua mașini s-au tamponat ușor, dupa inaugurarea de ieri Primul accident pe podul suspendat de la Braila: Doua mașini s-au tamponat ușor, dupa inaugurarea de ieri Pe podul suspendat de la Braila, abia inaugurat in cursul zilei de ieri, a avut loc deja…

- Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare la podul suspendat, in perioada 17.07 – 30.11.2023, se va inchide traficul pe timpul nopții, de luni pana vineri, inclusiv. Traficul va fi inchis in intervalul orar 21.00 – 6.00, exceptand zilele de sarbatori legale, potrivit CNAIR . Astfel, circulația rutiera…

- Podul de la Braila trebuia sa fie gata inca de acum 2 ani, dar termenul a tot fost amanat din cauza intarzierilor lucrarilor. Au fost probleme cu relocarile de utilitați, cu predarea amplasamentului și eliberarea autorizațiilor.

- Miercuri, 31 mai 2023, in jurul orei 18.30, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, un tanar de 20 de ani, din comuna Lupșa, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța suficienta fața de autoturismul care circula in fața sa și era condus de o femeie de 43 de ani, din […] The post Tanar…

- Un barbat din Bacau și-a urmarit soția cu mașina in trafic și apoi a intrat cu aceasta in autovehiculul condus de partenera de viața, fara sa ii pese ca poate provoca un grav accident rutier și iși poate ucide chiar și propriul copil.

- Marți, 16 mai 2023, in jurul orei 20.00, pe strada Vasile Lucaci din Municipiul Aiud, un barbat de 45 de ani, din localitatea Lopadea Noua, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 30 de ani, din Municipiul Aiud. Ambii conducatori auto au fost testați…

- Ieri, 19 aprilie 2023, in jurul orei 12.00, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs in zona intersecției drumului județean 704 cu drumul național 7, in urma caruia au rezultat victime omenești. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 49 de ani, din…