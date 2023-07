Inaugurarea este programata la ora 11.00. Vor lua parte presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu si alti invitati. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii convenit, in data de 27.05.2019, incheierea Contractului de Finantare nr.36 pentru proiectul “Pod suspendat peste Dunare in zona Braila” in vederea acordarii finantarii nerambursabile alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. FOTO – Inquam Photos…