Podul spre situația de acum Cazul fostului președinte Traian Basescu revine ciclic la orizont, urmare unor conflicte de interese. Situația creata de mandatele „mitraliorului” va produce in continuare seisme puternice care se vor regasi in luarea de la capat a unor analize judiciare dovedind cat de degradat și incapabil este sistemul. Perturbarea Justiției, transformarea ei intr-o cloaca, scoaterea interesului public și a legalitații au fost posibile sub accelerația nebuna a fostului prim om in stat, nu doar un simplu protejat al unor grupuri de interese. Cat de mult a reușit sa subordoneze Justiția e prea puțin important… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei electorale a fostului președinte a ajuns la final. Miza e una mare pentru Ioana Basescu, pentru ca in prima instanța ea a primit cinci ani de inchisoare. Ioana Basescu a facut nota doscordanta și a cerut achitarea in fața judecatorilor.Procurorii au cerut…

- Primarul din Jibert, Iancu Boeriu, a incetat din viața in luna martie a anului trecut, la varsta de numai 65 de ani. In dosarul penal deschis de Parchetul Tribunalului Brașov anul trecut a fost trimis in judecata inculpatul Buta Gheorghe, acuzat de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.Familia fostului…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a stabilit printr-un vot unanim – situație mai rar intalnita – calitatea de informator al securitații pe care a avut-o istoricul Victor Neumann, absolvent al facultații de istorie din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai”. El a devenit colaborator…

- Fosta europarlamentara a trecut de cealalta parte a baricadei și are un nou loc de munca. Fiica cea mica a lui Traian Basescu viseaza la o noua cariera și a inceput sa o contureze, cu pași mici.

- Fosta europarlamentar Elena Basescu a inceput sa lucreze din primele zile ale anului 2023 intr-o redacție de știri din Romania. Sursele Ziare.com arata ca fiica fostului președinte Traian Basescu s-a angajat la Aleph News, trustul de presa deținut de Adrian Sir ...

- Chef Petrișor Tanase, unul dintre cei mai cunoscuți și reputați bucatari ai Romaniei, a vorbit despre cum ar trebui sa arate masa de Revelion și ce preparate trebuie sa consume romanii in Noaptea dintre Ani. Ce obicei secret avea fostul președinte Traian Basesc, de Revelion. Acum s-a aflat. Ce bea Traian…

- Fostul presedinte Emil Constantinescu a aratat ca revenirea la monarhie se putea face doar prin referendum sau prin schimbarea Constitutiei, iar daca ar fi fost ”un ticalos lipsit de scrupule” ar fi obtinut acest referendum, dar ideea de monarhie ar fi fost compromisa. De ce? Potrivit lui Constantinescu,…

- A fost unul dintre cei mai iubiți, dar și cei mai urați președinti ai Romaniei postdecembriste. Traian Basescu a avut zece ani de mandat in fruntea țarii, a girat schimbari importante in stat, a inceput primul mandat cu un sprijin imens din partea romanilor. Insa sistemul care s-a nascut sub obladuirea…