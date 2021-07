Stiri pe aceeasi tema

- Sunt alegeri anticipate, in 11 iulie, in Republica Moldova. 150 de secții de votare sunt organizate in afara țarii, iar 12 dintre ele vor fi deschise in Romania: doua in București și cate una in Iași, Suceava, Galați, Bacau, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Craiova.

- 3Pillar Global, una din firmele de top din industria dezvoltarii de produse digitale inovatoare, cu birouri in Romania in Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, și-a anunțat astazi extinderea in Europa, odata cu deschiderea unui nou centru de dezvoltare in Chișinau – Republica Moldova. Dupa extinderea cu succes…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Dupa evenimentele din 1989, unirea Romaniei cu Republica Moldova a redevenit un deziderat pentru unii cetațeni ai celor doua state. La mai bine de 30 de ani de la execuția lui Nicolae Ceaușescu, proiectul Unirii tot la nivel de conversație a ramas. Guvernele de la Chișinau și cel…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au retinut un barbat cu cetatenie din Republica Moldova, care era cautat de autoritatile romane pentru savarsirea infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul…

- Romania și Republica Moldova au incheiat astazi, 20 mai, Acordul intre guvernele celor doua tari privind reglementarea construirii unor apeducte. Acordul ofera cadrul juridic necesar pentru ca o companie din Romania sa construiasca apeducte cu subtraversarea riului Prut pentru alimentarea cu apa potabila…

- Șoferul TIR-ului implicat in accidentul de sambata, in apropierea localitații Vanatori din Romania, unde au fost raniți mai mulți moldoven i, care se aflau intr-un microbuz, este din Republica Moldova. Potrivit presei de peste Prut , acesta a condus in slapi din Italia pana la Iasi și a fost pe punctul…

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. Polițiștii de frontiera de la Iași au depistat in zona de responsabilitate un cetațean din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania, trecand inot raul Prut. © Sputnik / Mihai CarausCe se intampla la vama in perioada sarbatorilor: Informații…

- Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil” Iași organizeaza in Saptamana Mare și de Sfintele Paști atelierul online „Invierea Domnului Hristos, bucuria sufletului”. Elevi din Romania, Basarabia și diaspora fac schimb de impresii și informații pentru a aprofunda valorile naționale și a-și cinsti…