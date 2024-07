Stiri pe aceeasi tema

- Rovinieta poate fi cumparata de joi și de pe ghiseul.ro, a anunțat Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). ”CNAIR informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrazi ca incepand de astazi, 27.06.2024, in urma incheierii acordului de parteneriat…

- Compania de Drumuri a semnat, miercuri, la Cluj-Napoca, cu Ozaltin (Turcia) contractul de aproape un miliard de lei pentru cele doua viaducte de pe lotul Nadașelu – Zimbor al Autostrazii Transilvania scoase din contractul cu UMB, oferta Ozaltin (singura oferta depusa) fiind declarata conforma. Lotul…

- Compania de Drumuri va anunta, saptamana acesta, constructorul care a castigat contractul pentru proiectarea si executia Podului peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. Este un contract de aproximativ 150 de milioane lei, cu finatare asigurata 50 % din fonduri europene si o durata…

- Ministerul Transporturilor a aprobat joi, 23 mai 2024, indicatorii tehnico-economici pentru Drumul Expres Focșani-Braila, o investiție estimata la aproximativ un miliard de Euro, a anunțat Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este unul dintre cele șapte proiecte pe care Ministerul Transporturilor…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, vine cu detalii despre Autostrada Moldovei. El arata ca aceasta autostrada incepe sa prinda contur, iar in prezent se lucreaza la celebrul nod turbion, un proiect unic de infrastructura in Romania, asta pentru ca va uni Autostrada…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat ca, in luna iunie, se va semna contractul pentru construcția podului peste Prut de la Ungheni. Acesta va face parte din Autostrada A8 - Autostrada Unirii. Podul, cu o lungime de 260 de metri, va fi unul cu regim de…

- La 10 ani de la primul contract pentru Centura Targu Mureș, CNAIR transfera proiectul de finanțare din POIM (Programul Infrastructura Mare incheiat in decembrie 2023 care deconta 85 % din costuri) in Programul Transporturi 2021-2027 unde finanțarea este de doar 40 %. Pentru lansarea unei noi licitații,…

- CNAIR a emis ordinul de incepere a contractului pentru lotul Chiribiș-Biharia pe Autostrada Transilvania (A3) de-abia cu data mai 2025, practic la peste un an de la semnarea contractului cu Precon (Selina) anunța fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Este o situație fara…