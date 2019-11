Podul peste Negrișoara a fost recepționat. Se poate relua traficul greu Secția de Drumuri Naționale Slatina a recepționat podul construit peste paraul Negrișoara, pe raza localitații Ganeasa, astfel ca nu vor mai exista restricții pentru traficul greu. Podul care a costat peste 2,5 milioane de lei, construit pe DN 64, km 35+900, peste Negrișoara, a fost finalizat și se va relua circulația fara sa se mai foloseasca ruta ocolitoare. Din cauza restricțiilor impuse cu mai bine de doi ani in urma, traficul greu a fost redirecționat pe ruta Ganeasa – Slatioara – Pleșoiu, pe drumul ocolitor construit in imediata vecinatate a podului reconstruit avand permisiunea de a circula… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

