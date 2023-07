Stiri pe aceeasi tema

- Podul peste Dunare de la Braila, Romania, a fost inaugurat. Lucrarile inca nu sint complet finalizate, iar drumul principal de legatura cu malul din Tulcea urmeaza sa fie gata abia la sfirșitul acestui an. Construcția acestui pod este cu certitudine, una dintre cele mai ambițioase inițiative de modernizare…

- Podul peste Dunare de la Braila – supranumit Golden Gate de Romania – a fost inaugurat, astazi. „Podul si autostrada A7 ne unesc pe toți in jurul unei viziuni de dezvoltare pe termen lung”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau. Podul leaga județele Braila și Tulcea, dar asigura…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, a fost inaugurat joi, scrie G4Media.ro. Podul trece peste Dunare și leaga rutier județele Braila și Tulcea, iar circulația s-a deschis la ora 13.00. Podul cu o lungime de…

- Cel mai lung pod suspendat din Romania, a fost inaugurat joi, iar printre oficialitațile care au participat la marea deschidere se numara președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, fostul premier Nicolae Ciuca și europarlamentarul Mihai Tudose.…

- Podul de la Braila, cel mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania va fi inaugurat la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra - va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- Podul peste Dunare, de la Braila va fi inaugurat pe 27 iunie. Reprezentanții constructorului italian lucreaza la partea structurala, iluminare și monitorizare, iar intr-o luna, romanii vor putea sa foloseasca podul pentru a ajunge la Tulcea.