- Premierul Nicoale Ciuca a vizitat santierul podului suspendat peste Dunare, de la Braila, cel mai mare proiect de infrastructura din ultimii 30 de ani din Romania. Premierul a anuntat ca obiectivul va fi dat in circulatie in decembrie 2022.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca, in decembrie, podul suspendat de la Braila va fi dat in circulație. Acesta a afirmat apoi ca, pe baza experienței de la Braila, Romania ar putea construi in viitor poduri suspendate.

- „Incendiu de vegetatie uscata in Insula Mica a Brailei pe aproximativ 100 de hectare. Este afectat si un palc de padure privata. La locul interventiei se deplaseaza un microbuz cu un ofiter si 9 subofiteri. La fata locului intervine personal din cadrul ocolului silvic si SVSU Marasu”, se arata intr-un…

- Un catamaran proiectat pentru strangerea deseurilor plutitoare din Dunare, realizat in cadrul proiectului "Dunare fara plastic, va fi lansat oficial la apa sambata, in zona portului cu ambarcatiuni de agrement Braila, potrivit informatiilor furnizate joi de Biblioteca Judeteana "Panait Istrati" Braila.…

- Al treilea pod ca lungime din Europa, care se construieste in prezent peste Dunare la Braila, a trecut intr-o noua etapa. Constructorul monteaza calea de rulare, fomata din blocuri metalice de peste 200 de tone. Obiectivul este realizat in proportie de peste 60 la suta.

- ”Am creat un grup de lucru, la nivelul Ministerului Economiei, am chemat asociatiile profesionale si companiile pentru a vedea care este impactul acestui conflict care acopera Ucraina, dar vorbim si de Federatia Rusa si de Belarus. Toate aceste zone de conflict din care veneau o parte din materii prime…

- O noua operatiune este in plina desfasurare la podul suspendat peste Dunare de la Braila. Muncitorii au inceput sa monteze clemele de care vor fi agatate cablurile verticale ce vor sustine calea de rulare a masinilor.