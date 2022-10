Care sunt prezidențiabilii României pentru 2024 - Stelian Tănase anunță cine este pe lista scurtă

„În vară am anunțat candidatura lui Mircea Geoană. Ce reactie a fost in online a doua zi. PSD are o problemă cu Geoană. Eu cred ca, daca va fi anuntata candidatura lui din partea PSD, va fi la sfârșitul… [citeste mai departe]