Podul nefinalizat de la Ulmeni a ajuns subiect în presa națională Podul nefinalizat de peste raul Someș de la Ulmeni a ajuns subiect in presa naționala. Televiziunea PRO TV a fost la fața locului și a prezentat situația, despre care spune ca este una revoltatoare. Redam mai jos o parte din cele relatate la știrile PRO TV : Situație revoltatoare pe raul Someș in Maramureș: un pod uriaș construit din metal zace pe mal pentru ca firma constructoare nu este in stare sa-l așeze peste apa. Lucrarea a costat aproape 10 milioane de lei. In timp ce se uita la ea localnicii sunt nevoiți sa treaca raul pe un bac impins cu bețele. In fiecare zi, sute de masini trec Someșul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

