Podul Minciunilor din municipiul Blaj, o investitie de 3 milioane de euro, a fost deschis joi circulatiei rutiere si pietonale, dupa lucrari care au durat opt luni, inaugurarea oficiala a acestuia urmand sa aiba loc luni, printr-un „Concert pe pod”. „Este o investitie realizata in timp record, de aproximativ 8 luni, in conditiile in care constructia unui pod la parametrii cei mai inalti (din punct de vedere tehnic si arhitectural) dureaza, in tara noastra, in medie 2 ani, iar lucrarile la noul pod au fost complexe si au inceput cu demolarea vechii structuri. Podul Minciunilor este una dintre cele…