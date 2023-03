Stiri pe aceeasi tema

- Pentru executarea lucrarilor de spalare și igienizare a conductei de apa potabila pentru consumatorii de pe strada Stefan cel Mare (partea dreapta, de la Curtea de Apel pana la Podul cu Lanturi) furnizarea apei potabile se va face la presiune redusa.

- O inițiativa locala de ajutor, destinata persoanelor varstnice, a fost lansata in județul Bacau. Fundația de Sprijin Comunitar pune la dispoziție un numar de telefon la care raspunde un psiholog, care poate acorda consiliere sau informații, dar și o cale de rezolvare a problemelor semnalate. Conversația…

- UPDATE 22:00 Accident la ieșire din Mihailești catre Buzau, pe E85. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre București de catre un șofer in varsta de 38 de ani, din Bacau, a intrat in coliziune cu mașina care se deplasa din sens opus, la volanul…

- In zona Comanești, s-a depus deja un strat consistent de zapada, iar utilajele de deszapezire intervin pe drumurile naționale DN 12A și DN 2G, pentru a asigura deplasarea autovehiculelor in siguranța. „Intervenții ale echipelor de deszapezire ale DRDP Iași pe DN 12A și DN 2G, Comanești, județul Bacau.…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, putin dupa miezul noptii salvatorii au fost solicitati sa intervina la iesire din localitatea Cernavoda. Din primele informatii o masina s a rasturnat pe marginea carosabilului la iesire din Cernavoda spre Stefan…

- Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, a anuntat miercuri Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Printre acestea se afla comune din județele Cluj, Maramureș, Bihor, dar și „zona turistica a municipiului Caracal” din judetul Olt și orasul Darmanesti din judetul Bacau, conform…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs sambata dimineata in județul Buzau, la 68 de kilometri de Brașov. Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe Richter s-a produs, sambata dimineata, la ora locala 7:42, in Zona Seismica Vrancea , judetul Buzau, potrivit INCDFP . Seismul s-a inregistrat la o adancime…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare pentru copiii cu viroze respiratorii, in toata țara. In județul Bacau, sunt deschise cinci centre. „Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a ușura…