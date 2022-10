Podul lui Putin a fost lovit cu un camion-capcană, conform autorităților ruse Un incendiu s-a declansat pe vastul pod rutier si feroviar care leaga Crimeea – peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 – si teritoriul rus, fortand suspendarea traficului, potrivit autoritatilor ruse, citate de AFP. “O cisterna de carburant a luat foc la capatul unui tren” de marfa, au indicat inițial Caile ferate din Crimeea. Acest pod, construit cu costuri mari la ordinul lui Vladimir Putin, serveste in special pentru transportul echipamentelor militare rusesti pentru armata rusa care lupta in Ucraina. Portalul independent rusesc ZonaMedia transmite ca portiunea destinata traficului auto… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

