Stiri pe aceeasi tema

- Buckingham planifica minutios cele zece zile care vor urma decesului reginei, asa cum arata documente obtinute de Politico. Este un eveniment la care admiratorii familiei regale nu indraznesc sa se gandeasca: ziua mortii reginei Elizabeth a II-a, in varsta de 95 de ani. Disparitia celei care…

- Sarah Adams, mama unui soldat britanic ucis in Afganistan, spune ca nu poate dormi uitandu-se la scenele "devastatoare" cu talibanii care au preluat controlul asupra Afganistanului. Ea a marturisit: "Trebuie doar sa incerc sa ma gandesc ca James nu a murit in zadar sau ca nu am pierdut atatea vieti…

- Autoritațile locale și județene s-au adunat la aceeași masa ca sa rezolve problema gestionarii deșeurilor in Timiș. „Este dezastru” la nivel de reciclare și mai e mult pana sa ajungem la normalitate. E nevoie și de investiții, nu doar de rugaminți catre oameni, astfel ca in viitor vom avea și pubele…

- "Vom da un raspuns colectiv Iranului", a declarat secretarul american de stat Antony Blinken. Este reacția Statelor Unite dupa atacul de saptamana trecuta asupra unui petrolier operat de o firma israeliana.

- Zoli Toth va susține un concert inclus in manifestarile incluse in Ziua Timișoarei, recitalul lui special conceput pentru aceasta ocazie urmand sa se desfașoare in 3 august, de la ora 22, in Piața Unirii. „De Ziua Timișoarei voi avea primul concert electro vocal simfonic, Better together. Un show complex…

- Federatia Rusa a inceput constructia unei noi facilitati care sa adaposteasca 300 de militari in peninsula Crimeea (anexata), a declarat miercuri Avocatul Poporului din Ucraina, Liudmila Denisova, semnaland totodata, ca sub pretextul luptei cu efectele inundatiilor in Crimeea, Moscova a transferat…

- J.K. Rowling, cea care l-a inventat pe Harry Potter, a fost amenintata cu moartea pe Twitter prin intermediul unui cont fals, spunand ca acest atac are la baza incercari esuate de a o reduce la tacere pentru declaratiile despre persoanele transgender. Mesajul i-a fost transmis de pe un cont numit „Sam…