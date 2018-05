Stiri pe aceeasi tema

- Ciucu scrie pe pagina sa de Facebook ca pentru reconstruirea podului exista deja un proiect aprobat de CGMB in 2008, avizat de Ministerul Transporturilor, insa este vina Gabrielei Firea si a fostului primar Sorin Oprescu pentru ca proiectul nu a fost inclus pe lista de investitii. Consilierul general…

- Sindicalistii din Sanatate cer modificarea Legii Salarizarii, care le creste veniturile angajatilor, in loc sa ceara schimbarea Regulamentului de sporuri, care le scade aceste venituri, si "ii pacalesc pe oameni si ii scot in strada aiurea", scrie, pe Facebook, un consilier al ministrului...

- In aceasta dimineata, la Horia a fost organizat un protest fata de starea drumurilor din judet. Satui de promisiuni fara acoperire si scuze din partea administratorilor drumurilor judetului, oamenii au iesit in strada cu pancarte pentru a-si face auzite necazurile. Drumul Arad-Siria, pe traseul caruia…

- Vocea Strazii a anuntat pe Facebook un protest spontan impotriva modificarilor Legilor Justitiei.Romanii vin din toate colturile lumii sa si apere tara. Bucurestiul freamata. Penalii din parlament suspenda sedinta de plen, stabilita clar prin regulement, sa fie in ziua de marti. Frica pune stapanire…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Un nou protest cu portocale are loc in fata Palatului Cotroceni, impotriva coruptiei din Justitie. Zeci de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, conform Antena3.ro. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Klaus Iohannis ar fi "avocatul" sefei…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie."Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem…