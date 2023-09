Podul „Ferdinand” din Câmpeni va fi modernizat APM Alba a dat unda verde proiectului „Pod 1 pe str. Izvoarelor peste raul Aries in orasul Campeni, jud. Alba”, solicitat de catre primaria Campeni. Podul existent, Ferdinand, este un pod metalic, se afla in intravilanul orasului Campeni si asigura legatura dintre str.Izvoarele di DN 75 prin traversarea raului Aries. Podul existent, Ferdinand, a depasit […] The post Podul „Ferdinand” din Campeni va fi modernizat first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

