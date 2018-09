Stiri pe aceeasi tema

- Inca din ianuarie, experti romani si internationali si au exprimat dorinta de a sprijini autoritatile in a gasi solutii viabile pentru Cazino. Invitatiile la dialog au ramas insa fara raspuns. Acum, odata cu publicarea raportului tehnic, recomandarile exprimate in cadrul discutiilor cu autoritatile…

- Europa Nostra, principala organizație de patrimoniu din Europa, și Institutul Bancii Europene de Dezvoltare au publicat, astazi, un raport tehnic și financiar privind reabilitarea Cazinoului din Constanța. Cladirea monument istoric este listata ca una dintre cele mai periclitate 7 situri din Europa…

- Traficul din Iasi in prima zi de scoala a fost aglomerat, dar in general fluid pentru ca unitatile de invatamant au programat festivitatile la ore diferite. Insa au existat si zone in care s-au format ambuteiaje. In zona Tudor Vladimirescu - Bucsinescu - Elena Doamna se circula bara la bara la orele…

- Miercuri, 5 septembrie 2018, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, s-a intalnit cu conducerile unitaților sanitare aflate in subordinea consiliului. Discuțiile au vizat modul de derulare a investiițiilor, resursa umana dar și problematica actuala a fiecarei unitați in parte. Cum prioritatea…

- Inca doua proiecte cu finanțare din fonduri europene au fost semnate, miercuri, 29 august 2018, de catre primarul Zalaului, Ionel Ciunt, pentru creșterea eficienței energetice a Liceului cu program sportiv “Avram Iancu” și a Liceului Ortodox “Sfantul Nicolae”. Valoarea totala a proiectelor se apropie…

- Primarul municipiului Falticeni, Catalin Coman, si directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei, au semnat ieri doua contracte de finantare pentru lucrari de reabilitare termica a doua unitati de invatamant falticenene. Proiectele vor primi finantari europene ...

- Astfel, pe infrastructura au fost depuse pe POR, PNDL si SUERD proiecte pentru reabilitarea mai multor drumuri judetene, valoarea acestora ridicandu-se la peste 559 de milioane de lei. Proiectele depuse de Consiliul Judetean pentru proiecte, la capitolul sanatate, au o valoare ce depaseste…

- Arterele de circulatie sunt: Calea Chisinaului, bd. Tudor Vladimirescu, sos. Nicolina, str. Palat, str. Anastasie Panu, str. Elena Doamna, str. Cerna, bd. Poitiers, str. Bucium, bd. Socola, bd. Independentei, bd. Carol I, str. Pacurari si sos. Pacurari. Primaria vrea sa interzica accesul la orele de…