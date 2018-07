Stiri pe aceeasi tema

- Luat pentru a treia oara de ape in acest an, in urma ploilor diluviene care au afectat intreg județul luni dupa-amiaza, podul de tuburi de la Vadu Pașii, ce leaga satul Stancești, comuna Vadu Pașii, cu DN2B, șoseaua Buzau-Braila, a fost reparat și redat traficului marți, 24 iulie.Podul de la Vadu Pașii…

- A inceput ,,marea asfaltare” la Vadu Pasii. Lucrarile, demarate saptamana trecuta, sunt finantate printr-un proiect derulat cu fonduri europene, prin Programul National de Dezvoltare Rurala, proiect care consta in asfaltarea a zece kilometri de drumuri comunale. Asfaltarea porneste de la Gura Calnaului…

- Aleea din fata Muzeului Judetean a fost, sambata seara, un adevarat furnicar de oameni. Sute de buzoieni au venit dinspre Bulevardul Nicolae Balcescu atrasi de cele doua evenimente gazduite in aceeasi cladire, Noaptea Muzeelor si Festivalul „Buzau iubeste teatrul”. La ora 20,00, salile expozitionale,…