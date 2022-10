Podul din Crimeea: Emoție și bucurie în Ucraina după explozia podului Ucraina explodeaza de emoție in aceasta dimineața. Videoclipurile cu podul avariat din Crimeea s-au raspandit ca un foc de paie pe rețelele de socializare; acest lucru este deja comparat cu scufundarea navei de razboi rusești Moskva in aprilie, conform unui material prezentat de bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de pe podul din Crimeea a fost organizata de serviciile speciale ucrainene, infomreaza jurnaliștii de la The Washington Post, citand o sursa de incredere din guvernul ucrainean. In același timp, Ucraina nu și-a asumat inca responsabilitatea oficiala pentru incident. Fii la curent…

- Kremlinul a afirmat, miercuri, ca afirmatiile facute marti de un oficial de la Pentagon, potrivit carora Ucraina ar putea folosi echipament furnizat de SUA pentru a lovi obiective din Crimeea,sunt extrem de periculoase si constituie o dovada a implicarii directe a Statelor Unite in conflictul din…

- Peste 1,2 mii de voluntari din Crimeea sunt instruiți sa indeplineasca sarcini in cadrul razboiului din Ucraina, iar in aceste momente se formeaza inca doua batalioane, a anunțat șeful republicii Serghei Aksyonov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Serviciul de informații al Ministerului Apararii din Ucrainei susține ca Federația Rusa folosește Crimeea drept trambulina pentru orice viitoare operațiuni militare, potrivit RBC-Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Explozia de la mașina șefului administrației militaro-civile din Mihailovka, Ivan Sushko, este un atac terorist, care a fost comis de reprezentanții regimului de la Kiev, acuza pro-rusul Vladimir Rogov - membru al consiliului principal din Zaporojie, Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Direcția de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina a transmis miercuri ca armata rusa iși muta avioane si elicoptere aflate in Crimeea ocupata, dupa o serie de explozii produse la baze militare ruse din peninsula anexata, potrivit agentiei de presa Unian. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia "lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene" intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi "mod de operare" ca si pentru Crimeea in 2014, a acuzat marti Casa Alba, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina poate folosi sisteme de rachete cu lansare multipla HIMARS și alte MLRS cu raza lunga de acțiune impotriva țintelor rusești din Crimeea, afirma Vadim Skibitsky, purtatorul de cuvant al Direcției principale de informații a Ministerului Apararii din Ucraina. Fii la curent cu cele mai…