Podul de la Mărăcineni va fi gata la finalul lunii august Lucrarile la podul de la Maracineni au intrat in linie dreapta și se afla pe ultima suta de metri. Au fost turnate si ultimele straturi de beton, iar acum este nevoie sa treaca 28 de zile pentru ca materialul sa ajunga la parametrii optimi de rezistenta. In continuare, data redeschiderii circulatiei rutiere pe podul de la Maracineni ramane ultima zi a lunii august. Ramane ca, ulterior, firma constructoare sa realizeze restul lucrarilor, de detaliu. Circulatia rutiera pe podul de la Maracineni a fost inchisa in luna aprilie, iar la momentul respectiv constructorul a anuntat ca are nevoie de 130… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numeroasele critici adresate de Prefectura firmei constructoare, lucrurile au inceput sa se miște iar lucrarile au intrat in grafic. In acest ritm, lucrarile ar putea sa fie finalizate inainte de 1 septembrie. Deja s-a turnat placa de beton pe primul tronson, urmand ca zile urmatoare operatiunea…

- Potrivit sursei citate, primele trenuri de calatori spre Urziceni, cu stationare la PO Aeroport, vor circula incepand de miercuri pe ruta directa Bucuresti Nord - Mogosoaia - PO Aeroport - Urziceni - Slobozia, iar pana la sfarsitul lunii, operatorul national de transport feroviar de calatori va reintroduce…

- Lucrarile de racordare a liniei Bucuresti Nord - Urziceni la podul de cale ferata care supratraverseaza DN 1A au fost finalizate, iar circulatia trenurilor spre Urziceni - Slobozia este operationala incepand de astazi pe linia directa, prin Mogosoaia, anunța CFR Infrastructura. Din cauza ca lucrarile…

- Dupa numeroasele critici adresate de Prefectura firmei constructoare, pe șantier, in acest moment, sunt mobilizati aproximativ 30 de muncitori, iar lucrarile par ca sunt in grafic. In acest ritm, spera autoritațile, lucrarile ar trebui sa fie finalizate pe 30 august. Daca in primele zile, pe santierul…

- Dupa numeroasele critici adresate de Prefectura firmei constructoare, pe santier, in acest moment, sunt mobilizati aproximativ 30 de muncitori, iar lucrarile par ca sunt in grafic. In acest ritm, spera autoritatile, lucrarile ar trebui sa fie finalizate pe 30 august.

- Dupa numeroasele critici adresate de Prefectura firmei constructoare, pe șantier, in acest moment, sunt mobilizati aproximativ 30 de muncitori, iar lucrarile par ca sunt in grafic. In acest ritm, spera autoritațile, lucrarile ar trebui sa fie finalizate pe 30 august. Daca in primele zile, pe santierul…

- Noul pod peste raul Mureș, care leaga DN1 de localitatea Radești, construit din beton armat și lung de 90 de metri, a fost deschis circulației publice astazi, 13 mai 2018. Acesta a fost construit langa podul de lemn, care a deservit localnicii și localitațile invecinate zeci de ani, insa era inutil…

- Lucrarile la Podul de peste Raul Vedea din Alexandria dau din nou traficul rutier peste cap. Timp de inca 15 de zile, atat cat estimeaza constructorul ca vor dura lucrarile, nervii șoferilor vor atinge cote alarmante. Circulația rutiera pe pod este restricționata, astfel ca traficul se desfașoara pe…