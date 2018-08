Podul de la Mărăcineni, sigur? Ce spun specialiștii CNAIR Dupa tragedia de acum cateva zile care a indoliat Italia, atunci cand un segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10 s-a prabușit in apropierea orasului Genova, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis un comunicat prin care ii liniștește pe romani, in legatura cu siguranța podurilor din țara. Potrivit CNAIR, din cele 4250 de poduri aflate pe rețeaua de Drumuri Naționale din Romania, doar 37 se afla in clasa tehnica 5, iar majoritatea lor sunt situate pe drumuri secundare, preluate in trecut de la autoritațile locale. De asemenea 680 de poduri sunt… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

