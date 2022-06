Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Neamț vor montarea unui pod de campanie militar peste Siret, amplasat in amonte de podul distrus, pentru a veni in ajutorul oamenilor din localitațile limitrofe, precum si pentru accesul autospecialelor de interventie in zona. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis…

- ■ citeva firme asociate pun la dispozitia organelor de ancheta documentele privind licitatia ■ infractiunile sint cercetate „in rem“, pentru fapta, nu persoane ■ Prabusirea podului de la Lutca este, indiscutabil, stirea care a fost cap de afis atit in presa locala, cit si in cea nationala, fiind preluata…

- Din ordinul ministrului apararii nationale, Vasile Dincu, structurile militare cu competente in domeniu au demarat, in regim de urgenta, procedurile pentru implementarea dispozitiilor prim ministrului Romaniei, Nicolae Ciuca, referitoare la instalarea unui bac suplimentar pentru trecerea Dunarii la…

- Reprezentantii Consiliului Judetean Neamt ies in spatiul public cu o serie de explicatii penibile, dupa ce podul de la Lutca, reparat in urma cu cateva luni, s-a prabusit. Redam mesajul celor de la CJ, fara alte comentarii. Ca nici nu merita facute alte comentarii. „Referitor la incidentul petrecut…

- Au inceput sa apara primele reactii dupa ce podul de la Lutca, peste raul Siret, s-a prabusit. Laurentiu Cretu, consilier judetean USR, a notat pe pagina sa de facebook: “Tragedie și dezastru in Neamț! Acesta este podul de la Luțca, lung de 216 metri, dat in folosința in 13 noiembrie 2021” si in continuarea…

- ■ la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ Neamt a avut loc o ceremonie de depunere a juramantului militar ■ 43 de noi cadre fac parte din efectivul structurii ■ in timpul festivitatii, un sergent si-a cerut prietena in casatorie ■ La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un incendiu izbucnit, duminica, la centrul comercial ‘Casa Afacerilor’ din municipiul Roman a distrus marfa din 26 standuri, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, locotenentul Irina Popa. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa…

- ■ un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza in interiorul unui centru comercial din Roman ■ au fost afectate peste douazeci de standuri din incinta ■ pompierii au stabilit cauza incendiului ■ Cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ Neamt au fost solicitate sa stinga un incendiu…