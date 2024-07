Stiri pe aceeasi tema

- O romanca nascuta in Italia a obținut doua medalii la Campionatul European de Inot Salvamar pentru Tineret, desfașurat in Germania in aceasta luna. Sofia Pojum, nascuta la Roma in 2006 din parinți originari din Bacau, a reprezentat Romania și a urcat de doua ori pe podium, caștigand o medalie de argint…

-  proiectul a fost pus in aplicare cu straduința Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacau Inaltpreasfințitul (IPS) Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a luat inițiativa ca in „Anul omagial al ingrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor sfinților tamaduitori fara de arginți”,…

- Miniștrii apararii din Grecia, Bulgaria și Romania urmeaza sa semneze Scrisoarea de Intenție pentru crearea unui coridor de mobilitate militara armonizata. Nikos Dendias, Atanas Zaprianov și Angel Tilvar vor oficializa aceasta inițiativa strategica. Pe masura ce atacurile rusești asupra Ucrainei escaladeaza…

- * la 150 de ani de la naștere și 55 de ani de la moarte Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului-Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din…

- Deputatul Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi, a pledat pentru stabilitate politica in Romania, exprimandu-si speranta ca turul al doilea al alegerilor prezidentiale sa se desfasoare pe 8 decembrie, simultan cu alegerile parlamentare.

- Weekendul trecut a avut loc pe scena Open Theatre din Burgas ediția 2024 a Festivalului Internațional de Dans „The Dawn of Dance”, un eveniment la care au participat peste o mie de copii, tineri și adulți, competiție la care au participat și trei cluburi din Romania. Intre aceștia, Bacaul a fost reprezentat…

- Guvernului condus de Marcel Ciolacu a demarat un program investițional record in infrastructura mare. Noul plan de investiții va permite Companiei de Autostrazi sa livreze pana in decembrie 2025, inca aproape 360 de kilometri de autostrada, fata de circa 970 de kilometri in prezent. Acest avans fara…

- Accident grav pe DN1C, in apropierea intrarii in Satulung dinspre Hideaga. Mașina CNAIR implicata in evenimentul rutier.foto