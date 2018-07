Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, in localitațile afectate de inundații din Covasna. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a vizitat, duminica dimineata, zona localitatii Bacel din judetul Covasna, puternic afectata de inundatii, unde locuitorii au fost evacuati din locuinte cu barci pneumatice…

- Un pod de cale ferata s-a prabusit in raul Tarlung, aflat sub cod rosu de inundatii, in zona comunei Badila din judetul Brasov, fiind afectata linia Brasov - Intorsura Buzaului, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).