Stiri pe aceeasi tema

- Codul rosu de inundatii de la sfarsitul saptamanii trecute nu a fost o „alarma falsa”, cursurile de apa din judet, chiar si cele mai mici, facand ravagii. Avertizarea a intrat in vigoare sambata, 30 iunie 2018, la ora 08.35, a vizat bazinele hidrografice Tarlung – bazin mijlociu si inferior…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat luni, in judetul Buzau, ca podul de cale ferata ce s-a prabusit in raul Tarlung si care asigura legatura intre Brasov si Intorsura Buzaului era „sub monitorizare”. „Podul care s-a daramat, acesta era sub monitorizare, traversarea trenului s-a facut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat luni, in judetul Buzau, ca podul de cale ferata ce s-a prabusit in raul Tarlung si care asigura legatura intre Brasov si Intorsura Buzaului era "sub monitorizare". "Podul care s-a daramat, acesta era sub monitorizare, traversarea trenului s-a facut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, spune despre podul de cale ferata distrus de o viitura in județul Brașov, ca acel sector de cale ferata facea parte dintr-o zona neinteroperabila. Podul era sub monitorizare, iar traversarea trenului s-a facut cu pilotaj și apoi, dupa trecerea acestei garnituri,…

- Codul portocaliu de vreme rea a dus vijelii și potop, așa cum reiese din bilanțul inundațiilor din Romania, duminica, 1 iulie. Patru oameni au murit, dupa ce au fost luați de viitura. Aproape 800 de persoane au fost salvate din calea apelor involburate care au facut prapad in mai multe județe din țara.…

- Raed Arafat, in localitațile afectate de inundații din Covasna. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a vizitat, duminica dimineata, zona localitatii Bacel din judetul Covasna, puternic afectata de inundatii, unde locuitorii au fost evacuati din locuinte cu barci pneumatice…

- Un pod de cale ferata s-a prabușit in raul Tarlung, aflat sub cod roșu de inundații, in zona comunei Badila din județul Brașov. Astfel, a fost afectata linia Brașov – Intorsura Buzaului, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite Mediafax. Podul de cale ferata s-a prabușit…

- Zeci de locuinte din Covasna au ramas izolate, dupa ce raul Buzau s-a revarsat peste DN 10. Mai precis, aproximativ 40 de locuinte au ramas izolate in zona localitatii Cremenea, judetul Covasna. “Raul Buzau a trecut peste DN 10, in zona Cremenea. Sunt aprovizionate 30-40 de case izolate. In zona Intorsura…