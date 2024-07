Podul de la Brăila: Un an de probleme și reparații Podul de la Braila, cunoscut sub numele de „Golden Gate de Romania”, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023 și a intampinat numeroase probleme tehnice și de construcție in primul an de funcționare. Economedia a realizat un cronologic al principalelor probleme intampinate de pod. Aflat la o inalțime de 38 de metri deasupra apei, acest […] The post Podul de la Braila: Un an de probleme și reparații appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, o Hotarare privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat Giurgiu (Romania)-Ruse (Republica Bulgaria) II, in regim de bac. Aceasta intervine dupa ce Bulgaria a decis ca in luna iulie vor incepe lucrari de consolidare la podul care leaga cele doua…

- Podul de la Braila, mandria fostului premier Mihai Tudose, “Golden Gate de Romania”, cum a fost supranumit, are din nou asfaltul crapat, dupa cum demonstreaza imaginile postate pe platformele de socializare de catre mai mulți conducatori auto. Peste doar cateva saptamani se va implini un an de la inaugurarea…

- Podul de la Braila, cel mai mare pod suspendat care s-a construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa și ultimul de la varsarea Dunarii in Marea Neagra, are mai probleme de proiectare.

- Golden Gate de Romania are iar probleme, la nici un an de la inaugurare. Soferii care au trecut pe podul suspendat zilele acestea au constatat cu stupoare ca asfaltul este din nou stricat. Asta dupa ce, in luna aprilie, constructorul a reasfaltat, a treia oara, o banda intreaga, pe sensul spre Braila.

- Constructorul face din nou reparații pe podul peste Dunare de la Braila. Acestea se desfașoara joi. Traficul rutier este afectat. Podul peste Dunare de la Braila a crapat din nou. Ministrul Grindeanu recunoaște: „Exista neconformitați” Lucrarile au inceput dimineața și vor ține pana la ora 19.00. Asta…

- Sunt din nou lucrari de asfaltare și restricții de circulație la podul peste Dunare de la Braila. Inaugurat cu mare fast in iulie 2023, podul de la Braila nu a fost inca recepționat de CNAIR din cauza problemelor care nu au fost nici pana in prezent remediate.

- La niciun an de la inaugurarea fastuoasa, podul peste Dunare de la Braila, supranumit Golden Gate de Romania, are din nou probleme și are nevoie de reparații. Este a treia asfaltare in doar noua luni.

- Se fac din nou reparații la podul peste Dunare de la Braila. Inaugurat cu mare fast in iulie 2023, podul de la Braila nu a fost inca recepționat CNAIR din cauza problemelor care nu au fost nici pana in prezent remediate