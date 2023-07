Podul de la Brăila. Mâine are loc marea inaugurare Celebrul pod suspendat peste Dunare, care leaga Braila de Tulcea va fi inaugurat joi, 6 iulie 2023, a anunțat Ministerul Transporturilor. „Podul de deasupra norilor! Maine se inaugureaza unul dintre cele mai importante obiective ale rețelei rutiere din țara noastra. Dincolo de intarzieri și promisiuni ratate și munca ramasa de executat, este o rara ocazie de bucurie. Timp de 101 saptamani, in perioada mai 2021-mai 2023, camerele noastre au surprins fazele critice ale execuției podului suspendat de la Braila: instalarea pasarelei (catwalk), intinderea cablurilor principale, instalarea și sudarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul peste Dunare de la Braila va fi dat in circulatie joi, 6 iulie, insa cu acces doar pentru mașini, nu și pentru bicicliști sau pietoni, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbanescu, pentru Libertatea. Cu toate ca podul…

- Podul suspendat peste Dunare, care leaga Tulcea și Braila, va fi dat in folosința joi, 6 iulie, la ora 13.00. Construcția a inceput in 2018, iar costurile s-au ridicat la aproximativ 500 de milioane de euro.Pe 6 iulie va fi data in circulatie varianta Macin, iar pana la sfarșitul anului va fi data in…

- Nici nu a fost inaugurat, și deja sunt restricții privind circulația pietonilor și a bicicliștilor pe podul de la Braila din motive de siguranța. Inaugurarea podului de la Braila va avea loc in data de 06 iulie, la ora 13:00, iar la festivitați este așteptat inclusiv președintele Klaus Iohannis, din…

- Podul suspendat peste Dunare dintre Braila și Tulcea va fi dat in circulație pe 6 iulie, pe varianta Macin, urmand ca pana la sfarșitul anului sa fie data in folosința și varianta Jijila, a anuntat ministrul transporturilor și infrastrucții, Sorin Grindeanu, potrivit Rador.Autoritațile locale considera…

- Inaugurarea podului de la Braila se amana din nou. Deși ar fi trebuit sa fie gata la finele anului trecut, podul va fi deschis circulației abia pe 6 iulie, pentru ca abia atunci ar fi disponibil președintele Klaus Iohannis, dupa cum se vehiculeaza in piața. S-ar fi putut chiar și mai tarziu, ce-i drept,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a confirmat vineri, 23 iunie, data la care se va da in circulație podul suspendat peste Dunare de la Braila.„In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate,…

- Podul suspendat peste Dunare a fost supus, luni, testarilor statice si dinamice, operatiune pentru care s-au folosit 60 de camioane incarcate fiecare cu 40 tone de piatra si care a avut loc in prezenta secretarului de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Ionel Scriosteanu. "S-a terminat partea…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila este aproape gata. Valoarea lucrurilor se ridica la 500 de milioane de euro. Podul are doi kilometri lungime, iar inalțimea pilonilor va fi de aproape 200 de metri. Podul de peste Dunare va fi cel mai mare pod suspendat din Romania și al treilea din Europa.