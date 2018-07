Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Sarbilor din Romania, alaturi de Consiliul Județean Arad și Primaria Municipiului, va organiza intre 17 și 29 septembrie, Zilele Culturii Sarbe. „Este cel mai important eveniment cultural organizat de catre Uniunea Sarbilor, cu o traditie de peste 20 de ani, prima editie avand loc la Arad. Treptat…

- Politistii de frontiera din Borș (Bihor) au descoperit 32 de persoane din Irak, Afganistan si Iran, care au incercat sa iasa ilegal din tara, solicitante de azil in Romania, ascunse in remorca unui automarfar, informeaza un comunicat de presa al Poliției de Frontiera. Marți, in jurul orei 08.30, la…

- In data de 12.06.2018, in jurul orei 08.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors I.T.P.F. Oradea, s a prezentat la iesirea din tara cetateanul bulgar K.A, in varsta de 56 ani, la volanul unui autocamion inmatriculat in Turcia. Conform documentelor de insotire a marfii, acesta transporta role de hartie…

- Politistii de frontiera au depistat un barbat din Cluj care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere irlandez fals. Sambata, 9 iunie, in jurul orei 9.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, judetul Bihor, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean roman,…

- Locuitorii orașului Vulcanești vor beneficia de servicii medicale de calitate. Punctul de Urgenta din localitate a fost renovat. Lucrarile au costat 700 de mii de lei, bani oferiți de Centrul de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca.

- Coloanele de camioane formate marti la frontiera cu Ungaria au lungimi record dupa 1990, respectiv peste 23 de kilometri pe autostrada, inainte de Vama Nadlac II, si peste 20 de kilometri pe DN 79A, inainte de Varsand, soferii asteptand pana la 13 ore pentru a putea iesi din tara. In al doilea caz,…

- Conform datelor Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara, antreprenorul de pe lotul 4 Lugoj-Deva a intrat in vacanța pana dupa sarbatoarea Paștelui. Pana la finele saptamanii trecute, au fost continuate lucrarile deja demarate, dar au inceput și alte tipuri de lucrari. Astfel, s-a…