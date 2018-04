Stiri pe aceeasi tema

- Filiala Sectorului 1 a USR a publicat, luni, pe pagina de Facebook, o serie de fotografii cu lucrarile de reabilitare a Podului Constanta din Bucuresti, acuzand autorititatile ca au mascat "problemele structurale cu ipsos".

- Podul Constanta - care face posibila trecerea trenurilor peste Calea Grivitei din Capitala - a fost construit in anul 1938. Lucrarile n-au durat atunci decat cinci luni, dar au fost executate cu simt de raspundere, astfel ca podul a rezistat cu brio traficului din ce in ce mai intens din zona, timp…

- Sute de angajati CFR protesteaza din nou in fata Ministerului Transporturilor din Capitala, luni dimineata, cerand aprobarea Statutului personalului feroviar, investitii pentru reabilitarea infrastructurii feroviare si achizitia de material rulant nou, precum si adoptarea unor solutii pentru evitarea…

- Un protest de amploare este anuntat pentru luna mai in Piata Victoriei din Capitala. Acesta va avea loc pe 12 mai si este organizat de Rezistenta, Coruptia Ucide, Initiativa Romania si Actiunea Civica Galati. Imaginea protestului „Vrem Europa, nu dictatura!” e o poza cu Liviu Dragnea pe care scrie „Vreti…

- In lipsa utilitatilor, a scolilor si a transportului public, oamenii se vad aruncati la capatul civilizatiei. Primarii nu au avut un plan unitar de dezvoltare, asa ca fiecare a construit unde si cum a vrut. Citiți ce se intampla, de pilda, in orasul Bragadiru dintr-un material realizat in cadrul campaniei…

- Recent, trotuarele si caile de acces in curțile de bloc din capitala, pe linga sare si nisip, au inceput sa fie curatate cu antiderepant lichid. Acest lucru implica o altfel de tehnica, care, din pacate, lipsește. Asta sustinea anterior seful interimar al Direcției generale locativ-comunale și amenajare…

- Salvatorii au intervenit in ajutorul unui barbat ajuns intr-o situatie riscanta si, dupa cateva zeci de minute de eforturi, au reusit sa il scoata la suprafata si sa il duca la spital. Accidentul a avut loc joi dimineata, pe Soseaua Alexandriei. Omul lucra intr-o groapa, mai exact repara un cablu electric…

- Un muncitor care lucra la repararea unui cablu electric subteran a fost prins, joi dimineata, sub o placa de beton, in zona Pietei Rahova din Capitala, salvatorii reusind sa-l scoata din groapa adanca de un metru, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.