Un pod care face legatura intre doua importante zone ale Iasului va fi modernizat si largit. Podul Cerna traverseaza raul Bahlui si are o lungime de aproape 72 metri, fiind la intersectia str. Cerna, str. Sarmisegetuza si bld. Alexandru cel Bun. Podul se afla in exploatare de peste 50 de ani, in conditiile in care a fost dat in folosinta in anul 1970. „Pe aceasta perioada de serviciu, podul a suferit o serie de procese majore de degradare, atat la nivelul caii, a structurii de rezistenta a suprastructurii si infrastructurii podului, cat si la nivelul albiei si a malurilor raului Bahlui", se arata…