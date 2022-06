Soldații ruși continua seria de atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune impotriva infrastructurii din intreaga Ucraina, se arata in ultima evaluare a Ministerului britanic al Apararii. Un important pod din punct de vedere strategic, podul Zatoka din regiunea Odesa, care leaga Ucraina de Romania și de porturile ucrainene de la Dunare, care au […] The post Podul care leaga Ucraina de Romania, atacat de forțele rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .