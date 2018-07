Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in cantonament in Olanda cu FCSB, Olimpiu Moruțan a fost criticat dur de Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani. Mijlocașului de 19 ani i s-a reproșat de catre patronul fostei sale echipe ca nu s-a prezentat la examenul de la Bacalaureat și ca s-a dus in cantonament cu formația roș-albastra.…

- Lungmetrajele "Donbass", de Sergei Loznitsa, și "Girl", de Lukas Dhont, se numara printre filmele nominalizate la premiul LUX pe 2018 al Parlamentului European, potrivit luxprize.eu (.Cele zece pelicule nominalizate anul acesta au fost anunțate la Festivalul de Film de la Karlovy Vary, Cehia…

- In urma cu o saptamana, primarul i-a intrebat pe „prietenii” care inca nu au fost blocați pe pagina lui de socializare unde și cum ar trebui modernizata infrastructura pentru bicicliști din oraș. Cei care se deplaseaza cu vehiculele cu doua roți i-au prezentat principalele probleme: piste fara conectivitate,…

- Iohannnis, reacție la scrisoarea ambasadelor privind modificarile la legile penale ”Au perfecta dreptate, același lucru l-am spus și eu de multa vreme”, a spus președintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, inainte de participarea la Consiliul European de vara. ”Sper sa se auda și la PSD”, a mai transmis…

- Muzicianul rus dat jos dintr-un avion care a trebuit sa aterizeze la sfârșitul lunii mai, în Portugalia din cauza mirosului insuportabil, a murit la începutul acestei saptamâni. Cauza decesului a fost o boala grava care a provocat respectivul miros. Andrei…

- Sediul central al ziarului olandez De Telegraaf a fost lovit de o dubița de aprovizionare in primele ore ale zilei de marți, transmite Reuters. Poliția spune ca este vorba de un act intenționat, precizand ca nu s-au inregistrat victime. Incidentul a avut loc la ora 04.00 dimineața, cand in cladire nu…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un copil ascuns sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism, pentru a fi scos din Romania. The post Copil ascuns sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism, pentru a fi scos ilegal din tara appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca "fost lansat un proces de analiza si evaluare" privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Pozitia MAE este mult mai precauta fata de declaratiile lui Liviu Dragnea de joi seara. Liderul PSD preciza ca "Guvernul a adoptat un memorandum…